В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматахRuposters.ru вчера в 07:25

ФАС вынесла свое предложение об обнулении комиссий для граждан при снятии наличных в банкоматах на обсуждение консультативного совета при Банке России, рассказали «Известиям» в службе. По мнению Андрея Кашеварова, это позволит решить проблему «зарплатного рабства».

с чего всё началось

С тем, чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от комиссий за снятие наличных в любых банкоматах. Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

В России могут отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

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