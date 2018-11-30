Экономика
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидийREGNUM01:18
Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ пишет 30 ноября «Коммерсантъ».
REGNUM01:18
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с чего всё началось
Новая система отменит более 50 отраслевых госсубсидий. Их заменит единый механизм господдержки под обещание ежегодного роста экспорта. В случае неисполнения условий компаниям придется вернуть средства в бюджет, а в случае просрочки — заплатить штраф.Коммерсантъвчера в 17:24
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«Коммерсантъ» сообщил о радикально новой системе господдержки промышленности
Московский Комсомолец02:53
Правительство России намерено создать новую систему господдержки промышленности
PrimaMedia.ruвчера в 21:55
«Коммерсантъ» узнал о скором введении новой системы господдержки промышленности
Ведомостивчера в 18:44
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Экономика
Сбербанк сообщил о серии мощных DDoS-атак
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.
Обновлено в 06:49
Экономика
В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью
Пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума стартуют в восьми регионах РФ, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 06:48
Экономика
Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов.
Обновлено в 06:43
Экономика
«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 06:46
Экономика
ПФР опроверг приостановку выплат работающим пенсионерам
В пятницу на пленарном заседании "Союза пенсионеров России" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил, что сведения о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам не соответствуют действительности, передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 06:35
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 06:22
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 06:48
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 06:45
Экономика
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах
В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 05:48
Экономика
В России заметно вырос средний размер ипотечного кредита
В России размер ипотечного кредита в третьем квартале 2018 года увеличился на 10,2% (на 203,3 тыс. рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 2,19 млн рублей.
Обновлено в 06:27
Экономика
«Русагро» купила долг «Солнечных продуктов» Россельхозбанку
Группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. холдингу «Солнечные продукты» (входит в ГК «Букет» Владислава Бурова), сообщила сегодня «Русагро».
Обновлено в 06:42
Энергетика
России удалось взвинтить мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть в четверг умудрились пробить уровни 2017 года — нефть марки Brent опустилась до 57,78 доллара за баррель, WTI на минимуме стоила 49,46 доллара.
Обновлено в 03:11
Экономика
За счёт бюджета Прикамье купит недвижимость ОАО «РЖД»
В Перми за счёт бюджета Пермского края купят объекты недвижимости, расположенных на ул. Локомотивной, 18.
Обновлено в 06:35
Экономика
Акционеры «Дикси» одобрили прекращение публичного статуса компании
Акционеры ПАО «Дикси Групп» на внеочередном собрании 28 ноября одобрили решение о прекращении публичного статуса компании, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:10