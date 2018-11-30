Экономика
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидийREGNUM01:18
Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ пишет 30 ноября «Коммерсантъ».
REGNUM01:18
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с чего всё началось
Новая система отменит более 50 отраслевых госсубсидий. Их заменит единый механизм господдержки под обещание ежегодного роста экспорта. В случае неисполнения условий компаниям придется вернуть средства в бюджет, а в случае просрочки — заплатить штраф.Коммерсантъвчера в 17:24
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«Коммерсантъ» сообщил о радикально новой системе господдержки промышленности
Московский Комсомолец02:53
Правительство России намерено создать новую систему господдержки промышленности
PrimaMedia.ruвчера в 21:55
«Коммерсантъ» узнал о скором введении новой системы господдержки промышленности
Ведомостивчера в 18:44
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:42, Ашберн
Экономика
Путин подписал закон о поправках в бюджет 2018 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов.
Обновлено в 09:34
Экономика
В нескольких регионах России пройдет эксперимент по снижению бедности
Эксперимент по снижению бедности в России пройдет в нескольких пилотных регионах в 2019 году и позволит отработать новую технологию выявления бедных семей для оказания им адресной поддержки.
Обновлено в 09:36
Экономика
«Роскосмос» объяснил провал экспорта санкциями и демпингом SpaceX
«Роскосмос» не сумел реализовать в 2017 г. план по экспорту из-за санкций стран Запада, ослабления рубля и демпинга со стороны ракетостроительной компании Илона Маска SpaceX.
Обновлено в 09:34
Энергетика
Нефть Brent вернулась к снижению и подешевела до $59 за баррель
Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,3%, до $59,12 за баррель.
Обновлено в 06:56
Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 09:20
Энергетика
«Татнефть» удвоила прибыль. Аналитики предсказали рост котировок
Благодаря росту цен на нефть выручка в третьем квартале выросла на 48,4% в сравнении с сопоставимым кварталом прошлого года, до 252,8 млрд руб.
Обновлено в 09:24
Финансы
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля
Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
Обновлено в 09:33
Экономика
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах
В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 09:25
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 07:47
Экономика
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб
Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:28
Экономика
Акционеры «Дикси» одобрили прекращение публичного статуса компании
Акционеры ПАО «Дикси Групп» на внеочередном собрании 28 ноября одобрили решение о прекращении публичного статуса компании, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 09:20
Экономика
В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
Правительство в четверг, 29 ноября, одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов.
Обновлено в 08:24
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 08:03
Экономика
Суд в Токио продлил арест Карлоса Гона еще на десять суток
Суд в Токио удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона до 10 декабря.
Обновлено в 08:34