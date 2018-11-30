Экономика
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидий
В России могут отменить более 50 отраслевых госсубсидийREGNUM01:18
Более 50 отраслевых государственных субсидий могут быть отменены в России до конца 2018 года. Об этом со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РФ пишет 30 ноября «Коммерсантъ».
REGNUM01:18
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с чего всё началось
Новая система отменит более 50 отраслевых госсубсидий. Их заменит единый механизм господдержки под обещание ежегодного роста экспорта. В случае неисполнения условий компаниям придется вернуть средства в бюджет, а в случае просрочки — заплатить штраф.Коммерсантъвчера в 17:24
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«Коммерсантъ» сообщил о радикально новой системе господдержки промышленности
Московский Комсомолец02:53
Правительство России намерено создать новую систему господдержки промышленности
PrimaMedia.ruвчера в 21:55
«Коммерсантъ» узнал о скором введении новой системы господдержки промышленности
Ведомостивчера в 18:44
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Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Обновлено в 02:35
Экономика
ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФ
Как сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о жалобах клиентов ряда банков о требовании с них обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы.
Обновлено в 03:10
Экономика
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб
Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 03:05
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по приобретению «СИА групп»
«Магнит» закрыл сделку по покупке дистрибутора лекарств «СИА групп» у Marathon Group.
Обновлено в 03:05
Экономика
«Газпром» уложил около 300 км труб в рамках «Северного потока – 2»
Обновлено в 02:19
Экономика
Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17%
Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 02:26
Экономика
Правительство утвердило порядок выплат по госконтрактам
«Подписанным постановлением на постоянной основе закрепляется новый порядок расчетов по госконтрактам, при котором последующие после выплаты аванса платежи производятся в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»,— говорится в постановлении.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Reuters: Россия хочет сокращать нефтедобычу постепенно
Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Россия на 17% увеличит несырьевой экспорт по итогам года
По итогам 2018 года Россия нарастит объемы экспортных поставок несырьевых неэнергетических товаров до $148−149 млрд.
Обновлено в 03:04
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд
Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 02:37
Экономика
В Германии начали антимонопольное расследование в отношении Amazon
Федеральное ведомство Германии по надзору за деятельностью картелей начало расследование в отношении американской компании Amazon, которая является крупнейшим онлайн-ритейлером в стране и одновременно крупнейшей площадкой для других игроков рынка.
Обновлено в 01:44
Энергетика
Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС
«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено в 02:43
Экономика
НПФ наращивают вложения в сектор госбумаг
НПФ наращивают вложения в сектор госбумаг Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают инвестиции в реальный сектор экономики, при этом доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в совокупном портфеле НПФ по итогам третьего квартала составила 37,5%.
Обновлено в 03:09
Экономика
Агрохолдинг «Степь» купил крупнейшего в России сахарного трейдера
Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») купил крупнейшего в России сахарного трейдера — ростовскую компанию «Инвестпром-опт».
Обновлено в 03:04
Экономика
Безработица в Японии превысила прогнозы аналитиков
Безработица в Японии выросла на 2,4%. В сентябре показатель составлял 2,3%. Отчет статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны не оправдал ожиданий аналитиков, которые предполагали, что уровень безработицы не изменится.
Обновлено в 03:03