с чего всё началось

"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", — подчеркнули в Минпросвещения.

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

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