Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школахRT на русском 07:42

"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", — подчеркнули в Минпросвещения.
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с чего всё началось
Как сообщает
 министерство, для «профилактики возможного вреда здоровью» учащихся и «повышения эффективности образовательного процесса» нужно ограничить использование мобильных школьниками.
Коммерсантъ02:22

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В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

RT на русском07:42

Родители проголосовали за введение ограничений на использование мобильных в школах

Красный октябрь16 августа в 04:25

В правительстве решили ограничить использование смартфонов в школах

URA.Ru02:06

Роспотребнадзор рекомендует предусмотреть места хранения сотовых в школах

РИА Новости02:45

Власти рекомендовали ограничить использование мобильников в школах

РБК02:14

Минпросвещения рекомендовало ограничить использование телефонов в школах

Газета.Ru01:43

В регионах отреагировали на идею ограничения использования в школах мобильников

Известия08:20
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Политика

В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ

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Обновлено в 08:15
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
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Культура

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

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Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
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Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество

В Башкирии школьники нашли останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на биолога Полину Полежанкину, кость весит примерно 15 кг и принадлежала мамонту, проживавшему более 10 тыс. лет назад.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми

Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных

Обновлено в 07:53
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»

Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
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Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился

Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан, с которой встречался с 2007 года.
Обновлено в 07:24
Происшествия

В лесу под Нижним Новгородом более 300 человек ищут пятилетнюю девочку

Обновлено в 03:07
Происшествия

Пассажирам аварийно севшего в поле A321 начали выплачивать компенсации

Обновлено в 07:13
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Обновлено в 07:16
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Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом

Обновлено в 08:54
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Круговой прошел медосмотр перед переходом в «Зенит»

Редакция iReactor ранее сообщала, что руководство «Зенита» заинтересовано в трансфере 24-летнего футболиста голландского «Виттеса» Вячеслава Караваева.
Обновлено в 05:03
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

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Общество

В Исландии официально похоронили ледник

Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
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Происшествия

МВД начало проверку в отношении экс-владельца «Росгосстраха»

Следователи МВД начали доследованную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова, они проверяют сделки, сделанные перед санацией банка "Открытие".
Обновлено в 06:54
Происшествия

Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

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Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
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Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

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Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
Обновлено вчера в 17:17
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