Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школахRT на русском 07:42
"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", — подчеркнули в Минпросвещения.
Читать в источнике
Оценить237
с чего всё началось
Как сообщает министерство, для «профилактики возможного вреда здоровью» учащихся и «повышения эффективности образовательного процесса» нужно ограничить использование мобильных школьниками.Коммерсантъ02:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Родители проголосовали за введение ограничений на использование мобильных в школах
Красный октябрь16 августа в 04:25
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
«Алроса» понизила прогноз по продажам на 2019 год
«Алроса» снизила прогноз по продажам алмазов на 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн карат, следует из сообщения компании.
Обновлено в 05:42
Культура
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество
В Башкирии школьники нашли останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на биолога Полину Полежанкину, кость весит примерно 15 кг и принадлежала мамонту, проживавшему более 10 тыс. лет назад.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми
Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон тайно женился
Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан, с которой встречался с 2007 года.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол
Круговой прошел медосмотр перед переходом в «Зенит»
Редакция iReactor ранее сообщала, что руководство «Зенита» заинтересовано в трансфере 24-летнего футболиста голландского «Виттеса» Вячеслава Караваева.
Обновлено в 05:03
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
Обновлено в 08:45
Происшествия
МВД начало проверку в отношении экс-владельца «Росгосстраха»
Следователи МВД начали доследованную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова, они проверяют сделки, сделанные перед санацией банка "Открытие".
Обновлено в 06:54
Происшествия
Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
Обновлено вчера в 17:17