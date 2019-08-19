Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школахREGNUM 02:07
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Турецкие военные перешли сирийскую границу
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Президент России Владимир Путин начал однодневный визит во Францию.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Мефедова и Долженкова освободили из украинского СИЗО
Обновлено в 09:49
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.
Обновлено в 06:52
Единоборства
СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC
Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Рудковская возмутила поклонников «детским» мини-платьем в ярких цветах
Рудковская выложила в Instagram фотографию в мини-платье в ярких цветах, подчеркивающем фигуру и стройные ноги звезды.
Обновлено в 06:57
Гаджеты
6 сентября Huawei представит топовую платформу Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах Mate 30
Выставка Huawei пройдет под лозунгом «Переосмысление эволюции», и почти наверняка эти слова касаются топовой однокристальной платформы Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах серии Mate 30.
Обновлено в 06:03
Общество
В Смоленской области сокращается население
В Смоленской области уровень смертности населения превышает рождаемость в два раза, следует из данных статистического ведомства.
Обновлено в 07:57
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Кино
В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче»
VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился
Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.
Обновлено в 08:56
Политика
Трамп хочет разорвать сотрудничество с Huawei в понедельник
Белый дом не хочет продлевать лицензию, позволяющую китайской Huawei закупать оборудование у американских компаний.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Политика
Галямина подала в Верховный суд из-за отказа в регистрации ее кандидатом в Мосгордуму
Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина подала в Верховный суд РФ иск по поводу отказа Мосгорсуда зарегистрировать ее кандидатом в Мосгордуму.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку
Кстати, недавно Гарри мог получить приглашение от еще одной экс-возлюбленной, Элли Голдинг, которая уже через пару недель выйдет замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 05:42
Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено в 09:11
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21