Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школахREGNUM 02:07
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Как сообщает министерство, для «профилактики возможного вреда здоровью» учащихся и «повышения эффективности образовательного процесса» нужно ограничить использование мобильных школьниками.Коммерсантъ02:22
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Политика
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Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
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Обновлено в 08:30
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
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Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
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Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
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В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке
Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Под Тулой в ДТП сгорели три машины – погибли два человека
По предварительным данным, на трассе столкнулись четыре легковых автомобиля, затем три из них, KIA Rio, ВАЗ-2114 и Lexus, загорелись.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после расставания с Ириной Шейк
После развода родителей двухлетняя доча Брэдли Купера и Ирины Шейк Лея проводит выходные то с мамой, то с папой.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В кабинете заместителя Генпрокурора Украины обнаружили прослушку
В служебном кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской обнаружили устройства для прослушки.
Обновлено в 10:02
Футбол
Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»
«Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао. Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 10:24
Политика
США продлевают лицензию для Huawei на 90 дней
Соединённые Штаты продлили на 90 дней лицензию для Huawei, которая позволит китайской компании закупать американскую продукцию, рассказал Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.
Обновлено в 09:59
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Общество
РКН уведомил «Медузу» о необходимости удалить статью о наркотиках
Роскомнадзор (РКН) направил уведомление интернет-порталу «Медуза» о необходимости удалить запрещенную информацию из статьи о наркотиках.
Обновлено в 10:18
Общество
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено 17 августа в 20:10
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В Японии задумались о возможности вывода на орбиту военных спутников
Власти Японии всерьез задумались о необходимости вывода на земную орбиту космических аппаратов, способных выводить из строя спутники других государств.
Обновлено в 02:59
Политика
Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты
Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:33
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Вера Брежнева посещала психолога из-за комплексов
Вера Брежнева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время посещала психолога из-за комплексов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено 17 августа в 04:57