Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школахREGNUM 02:07
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
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Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Политика
Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил украинского президента Владимира Зеленского посетить Израиль в ближайшее время.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Культура
В Уфе умер юморист Александр Чистяков
Обновлено в 05:21
Игры
Анонсирована Syberia: The World Before
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Экономика
Изменения коснутся денежных переводов из РФ в Таджикистан
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Нацбанк Таджикистана уведомил российские и международные системы денежных переводов, что с 1 сентября в стране будет внедрена национальная система для работы с операторами и участниками рынка.
Обновлено в 04:45
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Политика
Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября
Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре.
Обновлено в 07:17
Общество
КБХА перед слиянием возглавил директор Воронежского мехзавода
По информации структуры, предыдущий руководитель КБХА Игорь Белоусов останется в структуре акционерного общества, заняв должность заместителя исполнительного директора.
Обновлено в 05:28
Культура
Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 04:49
Футбол
Тухель назвал условие, при котором «ПСЖ» продаст Неймара
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с нападающим Неймаром после матча 2-го тура чемпионата Франции с «Ренном», в котором парижане уступили со счётом 1:2. Бразильский футболист не принимал участие в игре, так как продолжает восстанавливаться после травмы, а также хочет покинуть клуб.
Обновлено в 03:05
Наука
Таблетки от давления могут вызвать рак
До недавнего времени препарат "Атаканд Плюс" никак не связывали с онкологией — обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»
Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Финансы
Техническая картина на российском рынке складывается негативной
Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается позитивный.
Обновлено в 02:50
Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Aurus Senat стал дешевле на 10 млн рублей
Небронированная версия седана Aurus Senat S600 будет стоить 8 млн рублей, а не 18 млн, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Футбол
Агент Тельо: Кристиан не перейдёт в «Краснодар» этим летом
Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, выразил уверенность, что его клиент не перейдёт в «Краснодар» в нынешнее трансферное окно.
Обновлено в 05:36
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Космос
Столкновение кометы с Солнцем сняли на видео в NASA
NASA опубликовало видеозапись солнечной обсерватории SOHO. На ней запечатлена гибель кометы, погружающейся в Солнце.
Обновлено вчера в 08:22
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Военные России выполнят наблюдательный полет над Британией
Военные из России собрались выполнить наблюдательный полет над Британией на самолете Ан-30Б, пишет газета Вооруженных сил страны "Красная звезда".
Обновлено в 00:23