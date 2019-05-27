Магазины могут обязать принимать пустые бутылкиРИА Оренбуржье вчера в 06:20

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

В правительство России внесли предложение обязать торговые сети принимать пустую стеклотару. Соответствующие пилотные проекты по приему бутылок в магазинах могут заработать уже в текущем году.

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