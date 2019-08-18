На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

с чего всё началось

В России могут ввести программу возмещения части затрат (рибейта — Ред.) иностранным компаниям, снимающим кино в России. На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

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