Экономика

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки киноИзвестия 05:21

Субсидию получат создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. В феврале президент России Владимир Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного кино на 1 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
РИА Новости03:08

Подробнее о событии

Россия будет платить иностранцам за съемки фильмов

URA.Ru04:47

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

РИА Новости03:08

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

Известия05:21

На компенсацию затрат иностранцев за съемки кино в РФ планируют выделить 3,77 млрд рублей

Коммерсантъ04:21

Зарубежных кинопроизводителей привлекут в Россию деньгами

News.ru03:42

Россия пообещала иностранцам миллиарды рублей за съемки кино

Lenta.ru05:23

Сельянов: на возмещение затрат на съемки фильмов в 2019 году выделят 70 млн рублей

ТАСС03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Футбол

Эриксен отклонил еще одно предложение по контракту от «Тоттенхэма»

Обновлено в 04:57
Происшествия

Автобус с туристами врезался в столб в Москве

На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Футбол

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Трансфер украинского полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн на своей странице в «Твиттере».
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»

Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Космос

Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой

Обновлено 15 августа в 05:16
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек

Обновлено вчера в 12:15
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Транспорт

Первый самолет приземлился в новом саратовском аэропорту «Гагарин»

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый тестовый рейс авиакомпании «Победа».
Обновлено в 05:27
Политика

Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:07
Общество

Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма

Обновлено 16 августа в 16:16
Футбол

Семак назвал судей матча с «Ахматом» козлами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак грубо отозвался о судьях матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). После окончания встречи наставник питерцев назвал судей козлами.
Обновлено вчера в 16:56
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры в рабочее время

Министерство здравоохранения РФ предложило штрафовать россиян, которые часто отлучаются на «перекур» в рабочее время.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

Обновлено вчера в 22:11
Политика

Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России

Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.
Обновлено в 05:46
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге

Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности

Полина Гагарина в микроблоге опубликовала архивное фото, показав, как ее мама выглядела в юности.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Политика

Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине

Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Политика

В Грузии назвали выход из СНГ ошибкой

Выход Грузии из СНГ в 2009 году не принес государству никакой пользы и усложнил решение внешнеполитических задач.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у Крыма

Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar в Twitter.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Депутат Рады рассказал об уничтожении производства на Украине

Обновлено вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Политика

Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет.
Обновлено в 03:31
Политика

Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв на свадьбе

Взрыв прогремел в одном из свадебных залов на западе Кабула, сообщается о пострадавших, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Афганистана.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском

Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском.
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от семьи

Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья.
Обновлено в 03:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Сельянов
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное