На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

с чего всё началось

Субсидию получат создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. В феврале президент России Владимир Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного кино на 1 млрд рублей.

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

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