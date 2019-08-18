Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки киноИзвестия 05:21
Субсидию получат создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. В феврале президент России Владимир Путин поручил увеличить субсидии на поддержку отечественного кино на 1 млрд рублей.
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с чего всё началось
На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.РИА Новости03:08
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