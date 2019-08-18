Экономика

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки киноИзвестия 05:21

На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. По его словам, в 2020 году власти выделят на эти цели 700 млн рублей и по 1,5 млрд рублей в следующие два года.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
РИА Новости03:08

Подробнее о событии

Россия будет платить иностранцам за съемки фильмов

URA.Ru04:47

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

РИА Новости03:08

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

Известия05:21

На компенсацию затрат иностранцев за съемки кино в РФ планируют выделить 3,77 млрд рублей

Коммерсантъ04:21

Зарубежных кинопроизводителей привлекут в Россию деньгами

News.ru03:42

Россия пообещала иностранцам миллиарды рублей за съемки кино

Lenta.ru05:23

Сельянов: на возмещение затрат на съемки фильмов в 2019 году выделят 70 млн рублей

ТАСС03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Обновлено в 06:23
Происшествия

После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Футбол

Адриен Тамез попрощался с игроками и болельщиками «Ниццы»

Во втором туре французской Лиги 1 "Ницца" на выезде обыграла "Ним" со счетом 2:1. После игры полузащитник победителей Адриен Тамез попрощался с товарищами и болельщиками, прибывшими поддержать команду на выезде.
Обновлено в 02:12
Здоровье

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика

Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии

Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Общество

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Эксперты Airbus начали осмотр места аварийной посадки самолета А321

Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Происшествия

На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок

На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Политика

Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Взрыв на свадьбе в Кабуле унес 63 жизни

Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Две тысячи человек эвакуированы на Канарах из-за лесного пожара

Обновлено вчера в 21:37
Политика

Глава «Слуги народа» пожаловался на зарплату депутатов Рады

Глава украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал маленькой зарплату депутата Верховной рады.
Обновлено в 07:10
Политика

Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Футбол

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате России

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Водитель «Шкоды» погиб после столкновения с фурой на трассе «Кола»

По данным УГИБДД по городу и области, водитель иномарки «Шкода» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Даф» с полуприцепом, который потом вылетел в кювет.
Обновлено в 06:40
Экономика

В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир

За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Единоборства

Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от семьи

Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья.
Обновлено в 03:56
Общество

Облачную погоду и кратковременный дождь спрогнозировали москвичам

Облачная погода, местами кратковременный дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Светлана Лобода в total black прилетела на Сардинию

Певица выбрала эффектный образ total black. Она надела кроп-топ и широкие атласные брюки.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

Глава Генштаба Британии отметил недооцененность «российской угрозы»

Соединенное Королевство недооценило скорость и материализацию российской угрозы. Об этом заявил начальник генштаба страны Ник Картер.
Обновлено в 04:22
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram

Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Наука

Названы последствия ядерной войны между РФ и США

Ученые назвали последствия условной ядерной войны между РФ и США.
Обновлено 16 августа в 12:06
Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55

Обновлено в 06:49
Гаджеты

Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года

Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Музыка

Джонни Марр продал душу за славу

Джонни Марр выпустил клип на песню "The Bright Parade".
Обновлено в 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Сельянов
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное