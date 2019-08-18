Экономика

В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки киноИзвестия 05:21

На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов. По его словам, в 2020 году власти выделят на эти цели 700 млн рублей и по 1,5 млрд рублей в следующие два года.
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В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
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Сергей Сельянов
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница».
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