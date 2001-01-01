Экономика

В России могут изменить правила работы ломбардовАргументы и Факты вчера в 10:10

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента. Он вводит регистрацию ломбардов по новым правилам, ограничения по размеру предельного займа, а также увеличивает минимальную стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

В России изменят правила работы ломбардов

ФедералПрессвчера в 09:19

Правительство РФ разработало новые правила работы ломбардов

News.ruвчера в 11:54

Правительство разработало новые правила работы ломбардов

Коммерсантъвчера в 10:15

Кабмин предлагает ограничить размер максимального займа в ломбардах

ТАССвчера в 11:07

В России могут изменить правила работы ломбардов

Аргументы и Фактывчера в 10:10

В России хотят изменить правила работы ломбардов

Ореанда-Новостивчера в 09:05

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Интерфаксвчера в 08:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия

После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

Обновлено в 06:17
Политика

Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Авто

Audi показала юбилейный универсал Audi RS6 Avant

Немецкая автомобильная компания Audi продемонстрировала новый универсал Audi RS6 Avant в честь 25-летия с момента образования немецкого подразделения.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины

Обновлено в 03:26
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска

Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика

Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли

Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Политика

Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7

Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Иран показал ракетную систему, аналогичную С-300

Обновлено в 06:39
Политика

США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса

Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Девочку из Петербурга засосало в сливную трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 06:39
Технологии

Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России

Исследование, проведенное порталом Iphones.ru, показало, что мобильный интернет оператора «Мегафон» является самым быстрым в России.
Обновлено в 05:49
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника

Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 13:28
Транспорт

В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог

Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Кино

Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Восточного экономического форума.
Обновлено в 05:42
Экономика

Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года

Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Авто

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили.
Обновлено вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге

Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Вице-президент Венесуэлы привезла от Мадуро благодарность Путину

Обновлено в 06:07
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом

Обновлено в 06:39
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Ребенок в Ростове впал в кому после ампутации руки

Ребенка отправили в Ростов в областную больницу, где врачи диагностировали гангрену и приняли решение ампутировать ему руку.
Обновлено вчера в 13:12
Политика

Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Политика

Китай пригрозил США санкциями из-за решения продать вооружение Тайваню

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 августа, стало известно, что Госдепартамент США, несмотря на неоднократные и настойчивые протесты Китая, согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд.
Обновлено в 06:10
Общество

В Крыму нашли древний христианский храм

На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное