Экономика
В России модернизируют сторублевые купюры9111.ru вчера в 08:02
Центральный банк России в 2019 году модернизирует треть сторублевых купюр. Новые банкноты будут более износоустойчивыми по аналогии с 200-рублевыми. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на замдиректора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимира Демиденко.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
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Мэр Риги Нил Ушаков подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.
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