Экономика

В России модернизируют сторублевые купюры9111.ru вчера в 08:02

Центральный банк России в 2019 году модернизирует треть сторублевых купюр. Новые банкноты будут более износоустойчивыми по аналогии с 200-рублевыми. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на замдиректора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимира Демиденко.
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с чего всё началось

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Российская газетавчера в 04:55

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Новости с купюрами

Российская газетавчера в 11:58

ЦБ начал применять на сторублёвых банкнотах новое покрытие

RT на русскомвчера в 08:57

ЦБ покроет лаком сторублевые купюры

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Центробанк начнет выпуск лакированных сторублевых купюр

Известиявчера в 08:41

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РИА Новостивчера в 07:34

Сторублевые купюры покроют защитным лаком

ТАССвчера в 06:37

ЦБ отлакирует треть сторублевых купюр

РБКвчера в 06:28
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Женщина бросила двух своих маленьких детей в подмосковном хостеле и сбежала, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
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Газификация Калининградской области достигла 83,6%

К 1 января 2019 года уровень газификации региона увеличен более чем в два раза по сравнению с 2002 годом - с 41% до 83,6% (в среднем по России - 68,6%).
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Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
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Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
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США ожидают увеличения ядерного арсенала России в ближайшие годы

В Вашингтоне ожидают значительного роста ядерного арсенала Российской Федерации в ближайшие 10 лет.
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Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным

Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.
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Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

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Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца

«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
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Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

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Полное солнечное затмение ожидается в июле

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На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
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