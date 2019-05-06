Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотекуКлопс 09:33

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сумма компенсации ипотеки многодетным семьям смехотворна мала

News.ru14:00

В Госдуму внесли проект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

РИА Новости10:27

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Ведомости09:31

Володин и Матвиенко внесли проект о компенсации ипотеки многодетным

РБК09:52

В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

ТАСС09:07

Многодетным семьям собираются выплачивать по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки

Эхо Москвы09:32

Вячеслав Володин вместе с Валентиной Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

Государственная Дума РФ08:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Обновлено в 16:29
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Футбол

Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ

Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Здоровье

Эксперты из Германии предупредили об опасности антибиотиков, содержащих фторхинолон

Федеральный институт лекарственных средств и медицинской продукции Германии (BfArM) сделал заявление об ограничении приема антибиотиков, содержащих фторхинолон.
Обновлено в 06:09
Музыка

Вячеслав Бутусов написал новую песню на стихотворение Пушкина

Песня на стихи Пушкина войдет в новый альбом Бутусова, запись которого начнется сразу после творческого вечера в Москве.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Футболисты Госдумы РФ переиграли сборную Бундестага в Берлине

В Берлине сборная Госдумы провела ответный матч с командой депутатов Бундестага.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Следователи завершили работу на месте крушения SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 12:04
Политика

В Раде предложили обезлюдить Донбасс

«В моем понимании у Киева должна быть стратегия обезлюдить Донбасс Необходимо вытянуть с оккупированных территорий все трудовые ресурсы», – заявил Семен Семенченко.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

В следующей жизни Ани Лорак хотела бы быть просто мамой

Украинская певица Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, дала большое откровенное интервью, в ходе которого среди прочего призналась, что в следующей жизни она хотела бы быть обычной женщиной и просто мамой.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево

Семьи восьмерых погибших в авиакатастрофе жителей Мурманской области прибыли в Москву.
Обновлено в 13:02
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Политика

Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.
Обновлено в 18:29
Политика

Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»

Обновлено в 06:45
Футбол

Суарес: не буду праздновать, если забью «Ливерпулю» на «Энфилде»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол, если поразит ворота «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».
Обновлено в 19:01
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли

Обновлено в 14:47
Наука

Найдено новое место зарождения человеческой цивилизации

Обновлено в 01:50
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Общество

Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное