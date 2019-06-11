Общество
В России изменились правила выезда детей за границуKaluga-poisk.ru вчера в 03:28
С 12 июня в России начнут меняться правила вывоза детей в другие страны. Об этом сообщает пограничная служба ФСБ России. Уже с завтрашнего дня заявление о несогласии на выезд ребёнка нужно будет подавать в территориальные органы МВД.
Читать в источнике
Оценить226
с чего всё началось
Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".Российская газета10 июня в 17:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Пограничники с 12 июня перестанут принимать заявления о несогласии на выезд детей заграницу
Сахалин.Инфо09 июня в 21:27
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Сирии
Ранее СМИ сообщили, что военные Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому Т4 в сирийском Хомсе.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется в ближайшее время встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Наука
Почему люди влюбляются в похожих на себя, рассказали психологи
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия
В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду
Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 17:37
Авто
Toyota тестирует гибридную модификацию пикапа Tundra
Японская автомобилестроительная компания Toyota проводит дорожные испытания гибридной модификации пикапа Tundra.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Медведев поздравил граждан страны с Днем России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с государственным праздником — Днем России.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Транспорт
Верховный суд рекомендовал лишать прав за грязные номера
Лишение прав за езду с нечитаемыми номерами предусмотрено в случае установки механической шторки, однако в ВС отмечают, что судом по этому же составу могут расцениваться те случаи, когда регистрационный знак залеплен снегом, грязью или листвой.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Экономика
Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономики
Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.
Обновлено в 02:34
Происшествия
На месте проведения марша в поддержку Голунова заметили автозаки
Фото: Сергей Карпов Фото: Юрий Белят / Дождь О проведении марша в поддержку Голунова сообщили 10 июня.
Обновлено в 03:59
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Климкин признал невозможность скорого вступления Украины в Евросоюз
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что если Украина хочет оказаться в рядах стран — членов НАТО и в Европейском союзе хотя бы через 10 лет, то руководству страны нужно начинать переговоры уже завтра.
Обновлено вчера в 15:41