В России изменились правила выезда детей за границуKaluga-poisk.ru вчера в 03:28

Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".

с чего всё началось

С 12 июня в России начнут меняться правила вывоза детей в другие страны. Об этом сообщает пограничная служба ФСБ России. Уже с завтрашнего дня заявление о несогласии на выезд ребёнка нужно будет подавать в территориальные органы МВД.

В России изменились правила выезда детей за границу

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