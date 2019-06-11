Общество

В России изменились правила выезда детей за границуKaluga-poisk.ru вчера в 03:28

С 12 июня в России начнут меняться правила вывоза детей в другие страны. Об этом сообщает пограничная служба ФСБ России. Уже с завтрашнего дня заявление о несогласии на выезд ребёнка нужно будет подавать в территориальные органы МВД.
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с чего всё началось

На границе не спросят

Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".
Российская газета10 июня в 17:04

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Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

ТАСС10 июня в 11:35

В России вступили в силу новые правила выезда детей за границу

Эхо Москвы02:30

В России начали действовать новые правила выезда детей за границу

РБКвчера в 20:02

С 12 июня пограничники не будут принимать заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних

Интерфаксвчера в 18:36

На границе не спросят

Российская газета10 июня в 17:04

В России вступили в силу новые правила выезда детей за границу

Говорит Москва04:00

Пограничники с 12 июня перестанут принимать заявления о несогласии на выезд детей заграницу

Сахалин.Инфо09 июня в 21:27
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Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

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