Экономика
В России мебель IKEA станет доступна в арендуREGNUM 04:57
Возможность арендовать мебель компании IKEA появится у российских потребителей. Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Энтони РИА Новости.
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с чего всё началось
Однозначно, аренда будет внедрена на всех рынках присутствия IKEA", - сказал он. Как сообщало в апреле агентство Рейтер, мебельный концерн начал тестировать проекты по сдаче мебели в аренду в Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше, и планирует расширить их на 30 стран в 2020 году.РИА Новостивчера в 20:41
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Шоу-бизнес
Друзья принца Гарри считают его идеальным отцом
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Леонид Федун прибыл на итоговый совет директоров «Спартака»
Во вторник в Москве состоится итоговый совет директоров футбольного клуба. Ранее на заседание прибыл член совета Андрей Федун.
Обновлено в 04:52
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РФС исключил «Амкар» из списка членов организации
Пермский "Амкар", выступавший в премьер-лиге до сезона-2017/18 включительно, исключен из состава членов Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 03:56
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
Ferrari тизером анонсировал премьеру нового гибридного суперкара
По слухам, новинка от Ferrari будет иметь гибридную силовую установку на базе 3,9-литрового бензинового V8 с двумя турбинами в развале блока и тремя электромоторами с суммарной отдачей в 986 л.с. Суперкар будет оснащён полным приводом и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 секунды.
Обновлено вчера в 13:20
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Посещаемость музеев в Татарстане поднимут с помощью чат-ботов
Напомним, что еще в сентябре 2018 года в Татарстане стартовал пилотный проект по формированию публичных целей и задач органов государственной власти и общественному контролю за их исполнением, в рамках которого стояла задача определить наиболее важные направления и индикаторы работы ведомств на следующий год с привлечением широкой общественности, экспертного сообщества и населения.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Компания Redmi официально анонсировала выпуск первого ноутбука
Китайский производитель смартфонов Redmi официально объявил о скором выпуске первого для бренда ноутбука под названием RedmiBook 14.
Обновлено в 03:16
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке
Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Авто
Объем производства авто в Петербурге вырос на 7%
По итогам апреля 2019 года объем производства составил 36,3 тысячи авто, что на 11% больше, чем за апрель 2018 года.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Общество
В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат
Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.
Обновлено в 04:41
Здоровье
Ученые рассказали о смертельной опасности чая с солодкой
Пожилой канадец попал в реанимацию с острым гипертоническим кризом и тяжелыми проблемами с работой почек после того, как он на протяжении двух недель пил чай с добавлением экстракта корня солодки.
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Политика
В Европарламенте появилась «фракция Путина»
В Европарламенте появилась «фракция Путина» — пока она беспомощна, но через пять лет разрушит Европу.
Обновлено в 03:33
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
Обновлено в 05:13
Наука
Потеря одного члена семьи косаток приводит к снижению их выживаемости
Исследование Бюссона показало, что показатели выживаемости в группе косаток падают в результате гибели одного из членов даже для тех особей, у которых не было сколько-нибудь прочных социальных связей с погибшим.
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Шоу-бизнес
Потап рассказал о ссорах с Настей Каменских
Потап рассказал о крупных ссорах с Настей Каменских Потап признался, что у его возлюбленной "очень крепкий характер" и она не слушает вообще никого, если речь идет о ее принципах.
Обновлено в 03:43
Гаджеты
Ноутбук HP Envy обзаведется деревянной отделкой
Недавно прошло мероприятие Computex 2019, на котором компания-производитель HP представила общественности свои первые ноутбука Envy, которые обзавелись деревянной отделкой.
Обновлено в 04:41
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье
Названы самые бесполезные советы врачей
Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 19:07