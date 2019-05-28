В России мебель IKEA станет доступна в арендуREGNUM 04:57

Однозначно, аренда будет внедрена на всех рынках присутствия IKEA", - сказал он. Как сообщало в апреле агентство Рейтер, мебельный концерн начал тестировать проекты по сдаче мебели в аренду в Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше, и планирует расширить их на 30 стран в 2020 году.

с чего всё началось

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