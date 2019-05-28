IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

с чего всё началось

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.

IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду

Политика Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.

Гаджеты Представлен первый ноутбук под брендом Redmi – RedmiBook 14 Вместе с флагманскими смартфонами серии Redmi K20 бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, анонсировал еще и свой первый портативный компьютер – RedmiBook 14.

Политика Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.

Происшествия В Косово начались массовые столкновения Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Экономика Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Наука Причины аутизма нашли в «мусорной» ДНК Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.

Политика Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР Верховная рада изменила границы Бахмутского района оккупированной части ДНР, увеличив его территорию на 71,7 гектара земель и включив в него село Гладосово.

Армия и оружие Турция объявила о начале операции на севере Ирака Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные.

Авто Спрос на кабриолеты остается немецким Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.

Экономика Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.

Происшествия В петербургском парке обнаружили тело младенца "Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении.

Происшествия В Томске взяли под стражу «вора в законе» Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.

Политика Порошенко будет спонсировать партию Ляшко, сообщили СМИ Лидер Радикальной партии Олег Ляшко договорился о спонсорстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в интересах которого он будет критиковать нового главу государства Владимира Зеленского до парламентских выборов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.

Происшествия Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.

Политика Штаб Зеленского ищет специалистов для реформ на Украине Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», в рамках которого надеется найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.

Общество Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн В 1978 году стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Энергетика В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады.

Экономика На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.

Происшествия В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.

Энергетика Нефтяников заставили «залить» Россию бензином Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».