Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в арендуКоммерсантъ вчера в 21:59
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
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Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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Политика
Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено вчера в 19:03
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Представлен первый ноутбук под брендом Redmi – RedmiBook 14
Вместе с флагманскими смартфонами серии Redmi K20 бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, анонсировал еще и свой первый портативный компьютер – RedmiBook 14.
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В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
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Политика
Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун
Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.
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Обострение в сербских муниципалитетах в Косово началось после появления косовского спецназа и арестов 13 человек из числа местных активистов.
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Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
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Исследование показало, что количество случаев аутизма, связанного с «мусорной» ДНК, было сопоставимо с мутациями в кодирующих участках, которые отключали функцию генов.
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Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Турция объявила о начале операции на севере Ирака
Наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака начали турецкие военные.
Обновлено в 04:39
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Экономика
Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей
В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
В петербургском парке обнаружили тело младенца
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 мая на территории парка, расположенного в Калининском районе, в полиэтиленовом пакете тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:53
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Порошенко будет спонсировать партию Ляшко, сообщили СМИ
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко договорился о спонсорстве с экс-президентом Украины Петром Порошенко, в интересах которого он будет критиковать нового главу государства Владимира Зеленского до парламентских выборов, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Политика
Штаб Зеленского ищет специалистов для реформ на Украине
Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», в рамках которого надеется найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.
Обновлено в 04:15
Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В 1978 году стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Энергетика
В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины
Украина закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил депутат Виктор Бондарь на заседании Верховной рады.
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Энергетика
Нефтяников заставили «залить» Россию бензином
Правительство продолжает требовать от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) увеличить поставки бензина на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита и очередного роста цен, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:33
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30