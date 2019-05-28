Экономика
В России мебель IKEA станет доступна в арендуREGNUM 04:57
Возможность арендовать мебель компании IKEA появится у российских потребителей. Об этом рассказал председатель совета директоров группы компаний Ingka в России Патрик Энтони РИА Новости.
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с чего всё началось
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.РИА Новостивчера в 20:41
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Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Общество
Гидрометцентр не подтвердил прогноз о надвигающихся на Москву смерчах
Гидрометцентр не располагает данными о якобы надвигающихся на Москву смерчах.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Политика
В Косово освободили задержанного россиянина
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:03
Авто
BMW рассекретила хэтчбек 1 Series нового поколения
Компания BMW представила хэтчбек 1 Series следующего поколения.
Обновлено вчера в 05:59
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:24
Футбол
Леонид Федун прибыл на итоговый совет директоров «Спартака»
Во вторник в Москве состоится итоговый совет директоров футбольного клуба. Ранее на заседание прибыл член совета Андрей Федун.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на иномарке сбил пенсионерку
Четырехлетний мальчик, оставленный матерью в салоне Citroen, забрался на водительское сиденье и запустил двигатель.
Обновлено в 05:25
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео
Спортсменом, который погиб накануне в Финском заливе при столкновении с "Метеором" оказался 18-летний Артем Акимов, член молодежной сборной по виндсерфингу, сообщает спортшкола "Крестовский остров", где тренировался молодой человек.
Обновлено в 08:56
Музыка
Шнуров повел под венец Аллу Михееву в новом клипе «Ленинграда»
Группа "Ленинград" на своем канале на YouTube опубликовала новый клип на песню "Кабриолет".
Обновлено в 09:27
Авто
Начались продажи универсала Peugeot 508 SW
Сотрудники предприятия PSA Group представили общественности новый универсал Peugeot 508 SW.
Обновлено в 06:34
Общество
На Эвересте погиб одиннадцатый альпинист
Обновлено в 08:32
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Авто
Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Общество
Названы самые криминальные районы Москвы
Самыми безопасными районами оказались окраины Москвы — Восточный район (152 преступления), Молжаниновский (175) и Внуково (217).
Обновлено в 08:55
Авто
Стали известны российские цены на новый Volvo S60
Дилеры Volvo в России начали прием заказов на седан Volvo S60 нового поколения.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский назначил секретаря СНБО Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороно (СНБО).
Обновлено в 09:50
Кино
Искусственный интеллект представил логичный финал «Игры престолов»
Ученые из Томска разработали искусственный интеллект, который объясняет провальность последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 15:48
Энергетика
«Газпром» прекратил переговоры о поставках СПГ в Пакистан
«Газпром» прекратил переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32