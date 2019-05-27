Экономика
В России магазины обяжут принимать бутылкиКубань 24 вчера в 03:55
Председатель правительства дал поручения Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития. Внести свои предложения в Государственную думу кабмин должен до 15 июня.
Читать в источнике
Оценить540
с чего всё началось
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.Известия26 мая в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
В «Справедливой России» рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары
Интерфаксвчера в 06:40
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Суд продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест заместителю председателя Сибирского отделения(СО) РАН Ивану Благодарю еще на два месяца, до 29 июля, передает ТАСС.
Обновлено в 01:00
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Здоровье
Обнаружена смертельная опасность чая с солодкой
Употребление в течение двух недель чая с экстрактом корня солодки довело пожилого канадца до реанимации с острым гипертоническим кризом.
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва в Хабаровске
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске аэропорт эвакуировали из-за анонимного сообщения о "минировании".
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
С момента презентации внедорожника Volkswagen Teramont X прошло около 3 недель, однако китайские дилеры уже приступили к продажам автомобиля.
Обновлено в 01:12
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено 26 мая в 07:00
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено вчера в 02:05
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Кино
«Мстители»: величайший злодей киновселенной скоро вернётся
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Медведев не исключил расширение состава ЕАЭС
Глава российского правительства Дмитрий Медведев не исключил расширение состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 01:33
Политика
Галустян попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:34
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Краснодар» хочет купить игрока «Индепендьенте»
Обновлено в 01:38
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Власти Украины намерены добиваться определения международного статуса российского Керченского пролива.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено вчера в 12:48
Энергетика
Цены на нефть снижаются, Brent держится выше $68 за баррель
Как прогнозирует старший аналитик «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Вадим Иосуб, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $66,6-68,0 за баррель».
Обновлено вчера в 02:37
Футбол
Эден Азар: «Победа в Лиге Европы стала бы хорошим прощанием с „Челси“»
Если финальный матч станет последним для меня в «Челси», то в нем надо победить. Это стало бы хорошим прощанием, — рассказал Азар.
Обновлено в 01:40
Политика
США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.
Обновлено в 00:35