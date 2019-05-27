В России магазины обяжут принимать бутылкиКубань 24 вчера в 03:55

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Председатель правительства дал поручения Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития. Внести свои предложения в Государственную думу кабмин должен до 15 июня.

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