Экономика
Торговые сети обяжут выкупать пустые бутылки у россиянГазета.Ru 04:46
Торговые точки, как во времена СССР, обяжут принимать у населения пластиковую и стеклянную тару. За пустую бутылку будут платить по 5-7 рублей. Нужна именно возмездная основа оборота тары.
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с чего всё началось
Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.Известиявчера в 17:02
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