Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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с чего всё началось

Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.
Известиявчера в 17:02

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Эксперт прокомментировал идею возобновить практику сдачи бутылок в магазин

RT на русском15:28

Ассоциация производителей стеклянной тары одобрила прием бутылок у россиян

Известия08:14

Экономия на бутылках. Как россияне смогут зарабатывать на пустой таре

Телеканал 360°08:32

Торговые сети сыграют в бутылочку: Со следующего года магазины могут начать платить покупателям за пустую тару

Комсомольская правда08:36

В «Справедливой России» рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

Интерфакс06:40

В России магазины могут обязать принимать бутылки, сообщили СМИ

РИА Новости01:43

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ruвчера в 20:58
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Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Обновлено в 14:47
Общество

Саратовский депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 20:29
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено в 13:17
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 Одессы заключенные подняли бунт.
Обновлено в 06:23
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Кома»

Трейлер фильма «Кома» появился на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Обновлено в 19:44
Общество

Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Авто

Toyota объявила дату начала продаж новой Supra в России

Toyota сообщила о том, что прием заказов на новую модель Toyota Supra пятого поколения стартует в России уже 3 июня.
Обновлено в 20:16
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Происшествия

На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»

Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Авто

BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года

На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено в 09:41
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Обновлено вчера в 03:33
Экономика

ИНТЕРВЬЮ: IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду

Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
Обновлено в 14:48
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Культура

Ибсена перевели в цифровой формат

Спектакль Тимофея Кулябина открыл фестиваль «Радуга» На открытие юбилейного – 20-го по счету – театрального фестиваля «Радуга» был выбран спектакль, способный и без особой рекламы заполнить любой зрительный зал: «Нора, или Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена в постановке Тимофея Кулябина.
Обновлено в 08:58
Политика

На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России

Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Общество

Мошенники нашли новый способ кражи денег через соцсети

Мошенники придумали схему кражи денег у подростков через социальные сети. В группе риска дети в возрасте от 14 до 17 лет.
Обновлено в 21:21
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Путешествия

Анапу назвали самым дорогим курортом России

Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством

Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Авто

Какие поломки машины можно предотвратить и вылечить моторным маслом

Обновлено в 05:59
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