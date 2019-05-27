Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Известиявчера в 17:02

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В России магазины могут обязать принимать бутылки, сообщили СМИ

РИА Новости01:43

СМИ узнали об идее обязать супермаркеты принимать бутылки

РБК00:47

Торговые сети обяжут выкупать стеклотару у граждан

Телеканал 360°вчера в 20:22

«Известия» узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары

Интерфаксвчера в 21:08

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ruвчера в 20:58

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Вести.Ruвчера в 22:15

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Известиявчера в 18:40
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Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Энергетика

Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти

Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе

В ходе спецоперации задержан предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в Лионе.
Обновлено в 05:17
Технологии

Ростовская компания наладила выпуск умных счетчиков

Компания «Квант» наладила серийный выпуск интеллектуальных бытовых счетчиков воды и системы удаленного контроля их показаний, «Город N». Инвестиции в проект составили 265,7 млн руб, из них 140 млн – собственные средства компании, а 125 млн – привлек из федеральных субсидий партнер — «Техноцентр» ЮФУ.
Обновлено в 05:20
Гаджеты

Представлены Razer Blade Studio Edition — ноутбуки не для игр

Компания Razer сегодня неожиданно представила новые модификации своих ноутбуков Blade. Новые версии называются Studio Edition.
Обновлено в 05:10
Футбол

УЕФА запретил акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом Лиги Европы

Игроки «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна перед началом финального матча Лиги Европы с «Челси» в Баку, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:57
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут выйти в России с задержкой

Компания Huawei предупредила российских ретейлеров о возможной задержке выхода на рынок новых моделей смартфонов.
Обновлено в 04:03
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Замначальника УФССП Свердловской области оставили в СИЗО на два месяца

Обновлено в 05:33
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Дагестане три человека погибли в ДТП с двумя легковушками

Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает МВД региона.
Обновлено в 05:51
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге родители оставили умирать 7-месячную девочку

Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его встречали Лиза и Гарри

Максим Галкин снимать ролик начал еще в салоне автомобиля. Когда авто остановилось, первым на улицу выбежал Гарри, а затем появилась и Лиза.
Обновлено вчера в 14:15
Авто

Камеры научат ловить водителей, лишенных прав

Камеры смогут сканировать дорожный трафик и вычислять по номерным знакам автомобили, за рулём которых может сидеть водитель без прав.
Обновлено в 04:11
Общество

В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику

В церемонии возложения цветов к Медному всаднику - памятнику императору Петру Великому, основателю Санкт-Петербурга, примут участие члены правительства города и депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также представители командования Западного военного округа, и почетные граждане города.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Наука

В России создали уникальный материал на основе алюминия

Обновлено в 03:38
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Екатеринбурге бизнесмена Капчука приговорили к условному сроку

Капчук приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Обновлено в 05:53
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