Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Известиявчера в 17:02

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В России магазины могут обязать принимать бутылки, сообщили СМИ

РИА Новости01:43

СМИ узнали об идее обязать супермаркеты принимать бутылки

РБК00:47

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ruвчера в 20:58

«Известия» узнали об обсуждении в правительстве практики приема тары

Интерфаксвчера в 21:08

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

Вести.Ruвчера в 22:15

Торговые сети обяжут выкупать стеклотару у граждан

Телеканал 360°вчера в 20:22

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Известиявчера в 18:40
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Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Происшествия

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Лето в России начнется с жаркой погоды

Специалисты Гидрометцентра рассказали, что начало лета в России будет сопровождаться жаркой погодой.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Суд арестовал замглавы свердловского УФССП по обвинению во взятке

Обновлено в 04:16
Экономика

Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%

Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.
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В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей

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Обновлено в 01:58
Политика

Международный трибунал потребовал освободить украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить задержанных Россией в Керченском проливе украинских моряков и корабли.
Обновлено 25 мая в 07:09
Кино

Фильм «Дылда» Балагова вошел в конкурс фестиваля «Зеркало»

В основную конкурсную программу кинофестиваля имени Андрея Тарковского вошли девять фильмов, в производстве которого принимали участие студии 15 стран.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

Обновлено в 03:56
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Родители Маши Кончаловской тепло приняли ее бойфренда

Кончаловская дала большое интервью на тему личной жизни, в очередной раз напомнив, что родители совершенно не против их отношений.
Обновлено в 04:36
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду

Обновлено в 02:28
Авто

АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross

Отмечается, что дилерам компании разосланы письма, в которых говорится о том, что данные автомобили необходимо срочно отозвать из эксплуатации автомобиль и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра.
Обновлено в 03:10
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
Обновлено в 03:36
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Общество

Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах

Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Религия

РМК и УГМК ожидают решения о месте возведения храма в Екатеринбурге

Обновлено в 02:22
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес

Верка Сердючка рассказала о детях Потапа и Насти

Артист Андрей Данилко, спевший на свадьбе украинских поп-звезд Потапа и Насти в образе эпатажной проводницы Верки Сердючки, рассказал об их планах на родительство.
Обновлено в 04:57
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