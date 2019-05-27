Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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с чего всё началось
Кто продает тару, тот и должен обеспечить возможность ее вернуть, считает Олег Нилов. По его словам, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки.Известиявчера в 17:02
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Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на припаркованные автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено в 21:16
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Здоровье
В Великобритании родился ребенок без кожи
В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:31
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Политика
Зеленский побывал в Донбассе в качестве президента Украины
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Экономика
ИНТЕРВЬЮ: IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В одесской колонии заключенные устроили бунт
Обновлено в 07:08
Политика
Генпрокурор Украины отказался уходить в отставку
Несмотря на призывы президента Украины Владимира Зеленского, генеральный прокурор республики Юрий Луценко решил не уходить в отставку до формирования нового состава Верховной рады.
Обновлено в 17:30
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Здоровье
Уроки по здоровому образу жизни могут появиться в школах
В российских школах могут появиться уроки по здоровому образу жизни. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие
В Хабаровске в рамках форума «Армия-2019» продемонстрируют авиацию ВВО
Обновлено в 20:52
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Гаджеты
ASUS представила материнские платы на чипсете AMD X570
Компания ASUS представила ряд материнских плат на чипсете AMD X570, рассчитанные на работу с новейшими процессами Ryzen 3000.
Обновлено в 11:15
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Наука
Потеря члена семьи косаток привела к снижению их выживаемости
Французские ученые из Университета Рошеля проанализировали материалы о популяции касаток Индийского океана, обнаружив, что гибель одной особи в группе касаток приводит к снижению выживаемости оставшихся членов.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В германском Галле закрыли вокзал из-за старой авиабомбы
В германском городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) при проведении строительных работ обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Обновлено в 20:22
Политика
Покровитель Зеленского предрек ему судьбу Порошенко
Владимир Зеленский закончит как Петр Порошенко, если не будет принимать своих решений.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Борис Титов обновил ежегодную жалобу президенту
Борис Титов обновил ежегодную жалобу президенту Российский бизнес за минувший год не стал чувствовать себя лучше, следует из доклада, который уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов представил вчера Владимиру Путину.
Обновлено в 18:39