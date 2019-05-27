Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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с чего всё началось
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.Известиявчера в 17:02
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Основной подозреваемый по делу о взрыве в центре французского Лиона Мохамед Хишем М. приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства в интернет-магазине, заказ он оформил на свое имя, сообщает газета Le Parisien.
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Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено в 23:25
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
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Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
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Армия США заказала российские патроны
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