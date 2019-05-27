Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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с чего всё началось

Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

Ассоциация производителей стеклянной тары одобрила прием бутылок у россиян

Известия08:14

Торговые сети сыграют в бутылочку: Со следующего года магазины могут начать платить покупателям за пустую тару

Комсомольская правда08:36

Экономия на бутылках. Как россияне смогут зарабатывать на пустой таре

Телеканал 360°08:32

Эксперты ОНФ готовы разработать законопроект о приеме магазинами пустых бутылок

ТАСС09:17

В «Справедливой России» рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

Интерфакс06:40

В России магазины могут обязать принимать бутылки, сообщили СМИ

РИА Новости01:43

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ruвчера в 20:58
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Происшествия

В Китае обрушился туннель метро, три человека погибли

Три человека погибли при обрушении одного из участков линии строящегося метро в городе Циндао в Китае, двое считаются пропавшими без вести, сообщает портал "Пэнпай".
Обновлено в 22:53
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Происшествия

В Южно-Сахалинске эвакуировали вокзал и аэропорт

Обновлено в 21:00
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено в 21:33
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Происшествия

Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Экономика

«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным

«Северсталь» сочла оптимистичным прогноз аналитиков «ВТБ Капитала», согласно которому реализация нацпроектов принесет российским металлургам дополнительные $2 млрд доналоговой прибыли и приведет к росту спроса на сталь на 5% с 2019 года.
Обновлено в 09:16
Общество

Запах отходов датских и приморских коров отравляет жизнь жителям Троицкого

В редакцию ИА Sakh.com обратилась жительница Троицкого.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Подозреваемый во взрывах в Лионе купил компоненты бомбы в интернете

Основной подозреваемый по делу о взрыве в центре французского Лиона Мохамед Хишем М. приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства в интернет-магазине, заказ он оформил на свое имя, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено в 22:18
Общество

Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды

На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что Сербия больше не контролирует ситуацию в Косово.
Обновлено в 23:25
Общество

В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35
Общество

В сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет

Всемирный фонд дикой природы 10 мая запустил онлайн-трансляцию в Facebook, где показывается процесс разложения пластиковой бутылки.
Обновлено в 22:20
Происшествия

В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных

В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.
Обновлено в 06:57
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии. Последний раз это произошло на прошлой неделе.
Обновлено в 15:00
Авто

Mercedes продолжает тестировать новый кроссовер GLB

Обновлено в 13:30
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено в 21:16
Космос

Уфологи зафиксировали НЛО над Лос-Анджелесом

Обновлено в 20:21
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Религия

Ройзман предрек РПЦ проблемы с обществом

Напомним, предстоятель церкви в свою очередь признал, что определенные проблемы в отношениях с социумом у РПЦ есть, «В ряде случаев церкви приходится сталкиваться с ничем не мотивированной злобой», - заявил накануне патриарх.
Обновлено в 23:08
Авто

В России растут продажи автомобилей китайских брендов

В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.
Обновлено в 14:02
Музыка

12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире

Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Финансы

В США оценили планы Москвы по отказу от доллара

В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Трамп и Абэ посетили один из крупнейших японских боевых кораблей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетили во вторник один из крупнейших кораблей японских ВМС - вертолетоносец "Кага" на базе Йокосука у входа в Токийский залив.
Обновлено в 21:40
Политика

Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Происшествия

СК начал проверку после падения строительного крана в Перми

Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено в 14:04
Политика

В Киеве потребовали назвать время и место выдачи арестованных моряков

В понедельник, 27 мая, Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста моряков. Заявление украинского МИД тем временем бурно обсуждают в Сети.
Обновлено в 13:15
Общество

Опубликован список площадок для строительства храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Армия США заказала российские патроны

Обновлено в 02:43
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