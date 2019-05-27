В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31

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с чего всё началось

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

В России магазины могут обязать принимать бутылки

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