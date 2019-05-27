Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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с чего всё началось
Поручили — сдай тару Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 11 апреля поручил Минприроды, Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос о том, чтобы обязать торговые сети принимать у населения потребительскую тару, в частности, полимерную и стеклянную.Известиявчера в 17:02
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Здоровье
Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе
Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Общество
В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона
Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено в 13:22
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Сирийская армия отбила у террористов город Кафр-Набуда
Сирийская армия провела наступление, освободив от террористов город Кафр-Набуда на севере провинции Хама, взяв под полный контроль населенный пункт в 15 км от шоссе Хама – Алеппо.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей катастрофы самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.
Обновлено в 20:14
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено в 17:37
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
В представленном списке кандидатов нет бывшего топ-менеджера "Системы" Рона Зоммера, который с 2009 года является председателем совета директоров МТС.
Обновлено в 14:11
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Здоровье
Психотерапевт рассказал об опасных последствиях хронической усталости
Психотерапевт Александр Федорович рассказал об опасных последствиях синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
Обновлено в 17:45
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Технологии
Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации
Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы
Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Бразилии 15 человек погибли в ходе драки в тюрьме
По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Каждое улучшение вызывает ухудшение: Молдавская школьная программа отбивает все желание учиться
Уже пару лет в Молдове обсуждается идея министерства просвещения облегчить школьную программу.
Обновлено в 18:00
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
Обновлено в 10:53
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04