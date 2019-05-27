Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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с чего всё началось

Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Торговые сети сыграют в бутылочку: Со следующего года магазины могут начать платить покупателям за пустую тару

Комсомольская правда08:36

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Телеканал 360°08:32

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

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Интерфакс06:40

В России магазины могут обязать принимать бутылки, сообщили СМИ

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Известия08:14

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ruвчера в 20:58
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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Происшествия

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Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

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Обновлено вчера в 13:09
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Здоровье

На Кубани построят восемь пунктов оказания первичной медпомощи

Офисы врача общей практики в этом году откроют в Выселковском, Кореновском, Лабинском районах.
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Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

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Футбол

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Происшествия

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Обновлено в 14:50
Гаджеты

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В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

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Армия и оружие

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Издание «Думская» сообщает, что жертв в ходе бунта в Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе нет, информация о захвате заложников оказалась ложной.
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Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
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