Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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Иногда они возвращаются: торговые сети обяжут принимать бутылки

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Известиявчера в 17:02

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Эксперты ОНФ готовы разработать законопроект о приеме магазинами пустых бутылок

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Телеканал 360°08:32

Власти предложат россиянам сдавать бутылки

URA.Ruвчера в 20:58
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