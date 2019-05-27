Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
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с чего всё началось
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.Известиявчера в 17:02
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