Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылкиКоммерсантъ 02:31
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков сообщил, что члены АКОРТ «уже занимаются решением задачи сбора упаковки для ее передачи во вторичную переработку» и «запланированы отдельные пилотные проекты в этой сфере».
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с чего всё началось
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.Известиявчера в 17:02
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