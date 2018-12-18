Общество
В России ликвидируют около 200 несанкционированных городских свалок
В России ликвидируют около 200 несанкционированных городских свалокТатар-информ15:26
В России в рамках проекта «Чистая страна» должны быть ликвидированы почти 190 незаконных свалок в городских пределах, заявил Премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает «РИА Новости». По словам Медведева, работа по расчистке свалок в стране уже ведется, на это и направлен экологический проект.
Татар-информ15:26
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Наша цель — ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, которые возникли в черте городов, они все известны, все вызывают огромное раздражение.
— Дмитрий Медведев, российский политикТелеканал 360° 08:21
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