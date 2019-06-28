Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамидуРБК 03:09
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
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В России ликвидирована финансовая пирамида, от которой пострадали 2 тысячи вкладчиков
Говорит Москвавчера в 23:57
Правоохранители ликвидировали «финансовую пирамиду», причинившую ущерб свыше 1 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 23:30
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
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Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
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Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
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Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Полиция направила в суд дело о краже картины Куинджи из Третьяковки
Картину нашли на стройке в Одинцовском районе, где Чуприков ее спрятал. С момента задержания Чуприков находится под стражей.
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Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
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РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
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Федеральные СМИ сообщают, что на сегодняшнем совещании в кабинете министров, которое прошло под председательством вице-премьера Антона Силуанова, решили больше не подписывать соглашение с нефтяниками.
Обновлено 25 июня в 09:00
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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