Общество
В России количество невыездных должников достигло 3%Mirmol.ru 04:47
Численность невыездного населения России достигла 3% – 3,429 млн человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов России.
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с чего всё началось
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАССвчера в 09:09
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
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МВД прекратило расследование в отношении фигуристки Алины Загитовой
МВД прекратило расследование в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Люберцах задержали 32 участников криминальной сходки
Обновлено в 05:53
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Здоровье
Уральские хирурги впервые провели операцию на почке у новорожденного
В Екатеринбурге впервые провели операцию на почке новорожденному. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Обновлено в 07:22
Культура
В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В подмосковном Жуковском пятеро погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и две женщины погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, передают в пресс-службе управления МЧС России по региону.
Обновлено в 01:12
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
В Москве нашли мертвыми ребенка и двух женщин
Обновлено в 07:47
Происшествия
Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку
Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Кирилл Вышинский, руководитель РИА "Новости Украина", может быть освобожден из-под стражи уже сегодня, 15 июля, заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Обновлено в 06:59
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пассажир иномарки погиб в ДТП на Гражданском проспекте в Петербурге
В результате ДТП пассажир иномарки 2000 года рождения погиб, еще один пассажир автомобиля в тяжелом состоянии.
Обновлено в 07:22
Общество
МЧС объявило штормовое предупреждение по Воронежской области
С полудня до шести вечера вторника, 16 июля, местами по Воронежской области ожидаются ливни, град, гроза и усиление ветра до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометеоцентр.
Обновлено в 07:59
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Обновлено вчера в 00:08
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Экономика
100 рублей за доллар: эксперты сказали, когда ждать
Некоторые эксперты полагают, что российская нацвалюта под таким давлением может обвалиться до отметки в 100 рублей за доллар и даже ниже.
Обновлено в 05:40
Экономика
Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов
Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.
Обновлено в 06:47
Здоровье
В Пензенской области благодаря ЭКО за полгода родилось 123 ребенка
Зв полгода в Пензенской области 123 новорожденных появились на свет после процедуры экстракорпорального оплодотворения.
Обновлено в 07:15
Общество
Матвиенко назвала условия для счастливой жизни
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала в ходе выступления на форуме «Территория смыслов», что счастье в гармонии и назвала себя счастливым человеком.
Обновлено в 06:36
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Армия и оружие
Американцев научили различать русские танки
Американское издание The National Interest рассказало своим читателям об «элементарном» способе различать российские танки.
Обновлено в 00:09
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Грузинский оппозиционный депутат прилетел в Москву
Депутат грузинской оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прибыл в Москву.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41