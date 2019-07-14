Общество
В России количество невыездных должников достигло 3%Mirmol.ru 04:47
Численность невыездного населения России достигла 3% – 3,429 млн человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов России.
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с чего всё началось
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, которые изучил корреспондент ТАСС.ТАССвчера в 09:09
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
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Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
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Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
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Общество
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У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
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Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
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Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
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В Якутии на федеральной автодороге «Вилюй» грузовой автомобиль протаранил микроавтобус с людьми.
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Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Общество
Матвиенко поделилась с молодежью секретом счастья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" секретом счастья.
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Политика
ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца
Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Москве задержали основателя компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова
Владелец нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров задержан в рамках расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 17:47
Авто
Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Футбол
Футболист Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»
Обновлено в 06:28
Авто
«Зеленая богиня» голливудской звезды 60-х уйдет за полмиллиарда
Официальное название цвета редкого автомобиля - "smoke green". Но Тейлор придумала свое имя – «зеленая богиня».
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты
ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов трогательно поздравил жену с первой годовщиной свадьбы
Эмин Агаларов поздравил Алену Гаврилову с годовщиной свадьбы Напомним, что в канун Нового года в жизни Эмина и Алены произошло еще одно радостное событие: жена подарила певцу дочь.
Обновлено 13 июля в 19:05
Футбол
Капитан «Зенита-2» вместо португальского клуба перейдет в «Чайку»
Капитан "Зенита-2" Артем Вяткин находится в расположении "Чайки". Решение по защитнику будет принято в ближайшее время.
Обновлено в 06:25
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 05:14
Космос
Die Welt (Германия): посадка на Луну в 1969 году — почему поклонники теорий заговора по-прежнему сомневаются? (Die Welt)
Обновлено вчера в 01:07
Авто
Продажи Datsun в июне выросли на 68%
В первый месяц лета в России было реализовано 1 967 новых автомобилей марки Datsun.
Обновлено в 01:42