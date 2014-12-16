Центробанк предложил запретить давать займы под залог жильяТелеканал Санкт-Петербург вчера в 15:57

Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.

Центробанк предложил запретить МФО хотя бы выдавать займы под залог жилья. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Совете Федерации.

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Происшествия В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".

Политика Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.

Происшествия Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

Здоровье Как правильно есть, чтобы худеть: гормоны подсказывают распорядок дня Оказалось, что быстрее всего и без вреда для здоровья мыши худели, если их кормили по ночам и понемногу — примерно на тридцать процентов меньше, чем обычно.

Экономика Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".

Футбол Муса признан игроком года в Нигерии Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.

Политика МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.

Хоккей Радулов признан второй звездой дня в НХЛ Второй звездой дня признан российский нападающий "Далласа" Александр Радулов.

Политика Перенесен запрет хостелов в жилых домах Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал» Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».

Политика Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.

Политика В МИД Турции ответили на призыв США по поводу выборов Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой ответил на заявление заместителя официального представителя Госдепартамента Роберта Палладино, который ранее сказал, что США призывают турецкие власти признать итоги муниципальных выборов.

Наука В Томске нашли бактерию, способную жить на Марсе Томские микробиологи первыми в мире выделили из глубинных подземных вод уникальную бактерию Desulforudis audaxviator, за которой более 10 лет охотились ученые из разных стран.

Футбол Гвардиола: «Я не отец Менди» Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о Бенджамине Менди, который нередко нарушает режим.

Политика Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Политика Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Происшествия WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.

Футбол Экс-игрок «ПСЖ» Ротен подал в суд на Эвра за угрозы Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и «Монако», а ныне эксперт на французском телевидении Жером Ротен в своём «твиттере» объявил о подаче заявления в суд на своего бывшего партнёра по команде Патриса Эвра.

Здоровье Врачи Сеченовского университета удалили женщине гигантскую опухоль матки Врачи Сеченовского университета успешно удалили женщине гигантскую опухоль матки размером 40 сантиметров, пациентка уже через неделю после операции была выписана домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе первого МГМУ имени Сеченова.