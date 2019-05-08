Экономика

В России хотят запретить госзакупки иностранных СХДCNews вчера в 07:26

Предложение Минпромторга Минпромторг выступил с предложением запретить в России госзакупки систем хранения данных (СХД) зарубежного производства. Министерство уже подготовило проект соответствующего постановления правительства и опубликовало его на портале regulation.gov.ru.
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