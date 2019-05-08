Экономика

В России хотят запретить госзакупки иностранных СХДCNews вчера в 07:26

Предложение Минпромторга Минпромторг выступил с предложением запретить в России госзакупки систем хранения данных (СХД) зарубежного производства. Министерство уже подготовило проект соответствующего постановления правительства и опубликовало его на портале regulation.gov.ru.
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Минпромторг предлагает запретить госорганам закупать иностранные системы хранения данных

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Парламентская газета07 мая в 07:29

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Rambler News Serviceвчера в 14:36

IDC: поставки жестких дисков в Россию за год выросли на четверть

Computerworld Россия06 мая в 07:52
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Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
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Политика

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Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" началась в четверг на Софийской площади в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:40
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Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

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В Баку ждут англо-немецкий финал Лиги Европы

В ответных полуфинальных матчах в испанской Валенсии одноименный клуб примет английский "Арсенал", а еще один клуб с Туманного Альбиона, лондонский "Челси", на "Стэмфорд Бридж" сыграет с немецким "Айнтрахтом".
Обновлено вчера в 07:31
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Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
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Происшествия

Экс-глава компании «Сухой» обвинил СМИ в боязни людей летать на SSJ100

После удара о взлётно-посадочную полосу самолёт загорелся. Погиб 41 человек, 10 были госпитализированы.
Обновлено в 03:17
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В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

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WSJ объяснила, почему Китай ужесточил позицию по торговле с США

Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
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Транспорт

Ретроавтобусы проедут по улицам столицы 9 мая

В Москве 9 мая Ретроавтобусы из коллекции музея "Московский транспорт" примут участие в пробеге.
Обновлено в 03:42
Общество

В Москве начался сильный ливень

В разных районах Москвы начался сильный ливень с грозой и шквалистым ветром.
Обновлено вчера в 12:33
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Праздничный парад в честь Дня Победы начался в Донецке

В столице ДНР начался военный парад в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщает ИА «Красная Весна».
Обновлено в 03:32
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Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах Алтая.
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Шоу-бизнес

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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Президент России Владимир Путин поздравил президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху с 71-й годовщиной провозглашения независимости страны.
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Появилось видео из раздевалки «Тоттенхэма» после победы над «Аяксом»

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