Экономика
В России хотят запретить госзакупки иностранных СХДCNews вчера в 07:26
Предложение Минпромторга Минпромторг выступил с предложением запретить в России госзакупки систем хранения данных (СХД) зарубежного производства. Министерство уже подготовило проект соответствующего постановления правительства и опубликовало его на портале regulation.gov.ru.
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Минпромторг предлагает запретить госорганам закупать иностранные системы хранения данных
Эхо Москвы07 мая в 07:32
Госзакупки иностранных систем хранения данных предложили запретить
Парламентская газета07 мая в 07:29
Минпромторг прокомментировал идею ограничить госзакупки иностранных хранилищ данных
Rambler News Serviceвчера в 14:36
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