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с чего всё началось

В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам. За нарушение могут взыскивать от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом пишет «Коммерсант» 18 июля.

Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

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