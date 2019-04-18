Экономика
В России хотят ввести новый экологический налогНаш Брянск.Ru 02:21
Отмечается, что новые поправки в налоговый кодекс должны затронуть организации, которые сбрасывают отходы в водоемы. "Такой налог может быть дополнительным стимулом для „грязных“ промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки" — заявил руководитель ведомства.
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