Экономика
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России. Такую предложение в Госдуму и Совфед направила организация по продвижению бизнес-патриотизма АВАНТИ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru06:03
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с чего всё началось
Документ есть в распоряжении РИА Новости, он подписан президентом организации Рахманом Янсуковым. Бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".РИА Новости01:36
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Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
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Обновлено в 04:37
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
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