Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
В России хотят ввести налог на выезд из страныГазета.Ru06:03
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России. Такую предложение в Госдуму и Совфед направила организация по продвижению бизнес-патриотизма АВАНТИ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru06:03
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с чего всё началось
Документ есть в распоряжении РИА Новости, он подписан президентом организации Рахманом Янсуковым. Бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".РИА Новости01:36
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Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
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По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
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Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив
Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ), приуроченную к заседанию наблюдательного совета организации.
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Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
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Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
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Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Обновлено в 05:16
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказались давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
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Политика
Дмитрий Медведев пересел на лимузин Aurus
Дмитрий Медведев начал использовать российский лимузин Aurus, который разрабатывался в рамках проекта «Кортеж».
Обновлено в 06:30
Происшествия
Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Apple готовит очередной iPod touch и iPhone с USB-C
Apple планирует выпустить очередную версию плеера iPod touch, сообщает японский портал Mac Otakara, ссылаясь на источник, который поставляет детали для смартфонов американской корпорации.
Обновлено в 07:14
Общество
В Госдуме предложили разработать единый стандарт фасовки яиц
Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил главе Минпромторга Денису Мантурову ввести единый стандарт фасовки продуктов.
Обновлено в 04:30
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Суд продлил арест четверым украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ о продлении ареста четверым морякам по делу о незаконном пересечении границы России в районе Керченского пролива, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 07:54
Футбол
Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона
Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Автобус с волейболистами казанского «Зенита» попал в аварию в Турции
Автобус, перевозивший волейбольную команду "Зенит" из Казани, попал в ДТП в Анкаре. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Мать сбитой военным судьей девушки рассказала об угрозах
Обновлено в 07:51
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Директор «Евросети» замерз насмерть в Москве
В минувшую ночь с понедельника на вторник, 15 января, в Москве было обнаружено тело 29-летнего директора салона связи "Евросеть".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе
Украинские радикалы устроили акцию возле здания российского генконсульства в Одессе в поддержку украинских моряков, суд над которыми проходит в Москве.
Обновлено в 06:31
Политика
Патрушев не исключает новых провокаций Украины против России
Николай Патрушев: «Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает».
Обновлено в 07:55
Экономика
Центробанк призвал отменить комиссию за переводы
По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфин предложили правительству законодательно закрепить одинаковый размер комиссии за перевод средств по региону и за его пределами в рамках одного банка.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Набережных Челнах разгорается школьный скандал
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Абхазии грабители убили россиянина-хозяина дома
Гражданин России, проживавший в Абхазии, погиб, застав в своем доме грабителей. Об этом сообщили в МВД республики.
Обновлено в 07:39
Экономика
ФНС запретила переводы в онлайн-казино Azino777
Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V. — оператора нелегального интернет-казино Azino777, известного как «Azino три топора».
Обновлено в 02:56
Общество
Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент
Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Экономика
Голикова предложила изменить стандарт оценки бедности в России
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила переосмыслить подходы к измерению уровня бедности в России и усовершенствовать стандарт его оценки.
Обновлено в 03:18