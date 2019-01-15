Документ есть в распоряжении РИА Новости, он подписан президентом организации Рахманом Янсуковым. Бизнесмены отмечают, что "сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность".

с чего всё началось

Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России. Такую предложение в Госдуму и Совфед направила организация по продвижению бизнес-патриотизма АВАНТИ, передает РИА "Новости".

В России хотят ввести налог на выезд из страны

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