Транспорт

В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогамBFM.ru 07:50

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.
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