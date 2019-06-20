Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогамBFM.ru 07:50
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.Парламентская газетавчера в 17:12
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Цветков поддержал введение штрафов для водителей, не заплативших за платную дорогу
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