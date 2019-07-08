Экономика

В России хотят вернуть на прилавки алкогольные энергетикиНаш Брянск.Ru вчера в 02:24

Напомним, что реализация алкогольных энергетиков в нашей стране запрещена с 1 января 2018 года из-за крайне негативного воздействия на здоровье граждан.
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В бодрый час: алкогольные энергетики могут вернуть на прилавки

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.
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