В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Вопрос планируется поднять на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уже готов проект решения, обязывающий РФ отказаться от ограничений. «Известия» ознакомились с документом.

с чего всё началось

Напомним, что реализация алкогольных энергетиков в нашей стране запрещена с 1 января 2018 года из-за крайне негативного воздействия на здоровье граждан.

В России хотят вернуть на прилавки алкогольные энергетики

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