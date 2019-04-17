Экономика
В России намерены увеличить пособие по уходу за ребенкомКарелинформ вчера в 12:26
Как заявил Медведев, сделать это планируется с 2020 года. Сейчас женщины в декретном возврате после достижения ребенком возраста 1,5 лет получают ежемесячную выплату в размере 50 рублей.
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С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service вчера в 07:16
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Д.Медведев: Выплаты за отпуск по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до трех лет могут увеличить с 2020 г
Агентство Москвавчера в 07:13
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