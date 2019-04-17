В России намерены увеличить пособие по уходу за ребенкомКарелинформ вчера в 12:26

С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.

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В России намерены увеличить пособие по уходу за ребенком

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