Экономика

В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 летАлтапресс вчера в 22:26

Помощь должна быть существенной, но носить адресный характер, пишет Lenta.ru. Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это должна быть достаточно весомая добавка в семейный бюджет.
Читать в источнике
Дмитрий Медведев
С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service вчера в 07:16

Подробнее о событии

Медведев анонсировал увеличение пособий по уходу за детьми

РБКвчера в 09:53

ЕР подключится к работе над увеличением пособия по уходу за ребенком

РИА Новостивчера в 08:52

Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком с полутора лет

Газета.Ruвчера в 07:07

Медведев поручил повысить ежемесячное пособие для матерей с 2020 года

ФАНвчера в 07:23

Медведев: Пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет повысят

Российская газетавчера в 07:19

Д.Медведев: Выплаты за отпуск по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до трех лет могут увеличить с 2020 г

Агентство Москвавчера в 07:13

Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Lenta.ruвчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Авто

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Россия прекратила экспорт нефти на Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия с 1 июня будет вывозить на Украину нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям.
Обновлено в 05:57
Политика

Путин вызвал Воробьева и Дитриха для отчета по дорогам в районе Химок

Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский отказался от коалиции с оппозицией или Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком или с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия

В Новосибирске возбудили дело о травле ребенка с ВИЧ

Речь идет о ситуации в Искитиме, где маленький ребенок с ВИЧ-статусом стал жертвой пересудов.
Обновлено в 04:20
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.
Обновлено в 05:49
Футбол

Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям

Обновлено в 03:06
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе с подозрением на инсульт.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Авто

Lincoln официально представил компактный кроссовер Corsair

Напомним, что в новом Corsair воплощен фирменный дизайн автомобилей Lincoln.
Обновлено вчера в 09:52
ЖКХ

Названы сроки отключения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, когда в столичном регионе начнется отключение горячей воды.
Обновлено в 05:55
Политика

Песков заявил, что планирует посмотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Представитель Кремля Дмитрий Песков признался в том, что планирует посмотреть теледебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а вот будет ли российский лидер Владимир Путин наблюдать за ходом дискуссии, пока неизвестно.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил новое покрытие

Глава бригады специалистов "Уралвагонзавода" по подготовке к параду Победы на Красной площади Михаил Бегман рассказал о новом покрытии, которое получил российский танк Т-14 "Армата".
Обновлено в 00:36
Хоккей

«Колорадо» в овертайме обыграл «Калгари» в Кубке Стэнли

«Колорадо Эвеланш» на домашней арене принимал «Калгари Флэймз» в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора

В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В московский офис «Росбалта» пришли с обыском

По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Политика

Коломойский намерен вернуться на Украину после победы Зеленского

Украинский бизнесмен и миллиардер Игорь Коломойский заявил о своем намерении вернуться на Украину в случае победы кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 05:04
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Петербурге оперативники пришли с проверкой в Большой театр кукол

В Северной столице в здании Большого театра кукол на улице Некрасова проводятся оперативные мероприятия.
Обновлено в 04:21
Кино

Актриса из «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 01:18
Политика

В Кремле рассказали о переговорах советников Путина и Трампа

Советник президента Соединенных Штатов Фиона Хилл провела переговоры с помощником российского лидера Дмитрием Ушаковым, заявил 18 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Политика

Светлаков назвал Сталина тираном

Российский актер кино и телевидения, юморист Сергей Светлаков высказал свое мнение о деятельности руководителя Советского государства Иосифа Сталина.
Обновлено в 03:49
Футбол

Александр Дюков: «Работа со спонсорами продолжается»

Глава российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал какие шаги планируются по формированию новых спонсоров для организации.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Экономика

В Турции начали принимать карты «Мир»

Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное