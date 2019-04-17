В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 летАлтапресс вчера в 22:26

С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.

Помощь должна быть существенной, но носить адресный характер, пишет Lenta.ru. Повысить пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет планируется со следующего года, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это должна быть достаточно весомая добавка в семейный бюджет.

В России хотят увеличить пособие по уходу за ребенком до 3 лет

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