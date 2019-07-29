Экономика
В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денегНевские Новости 28 июля в 23:58
В едином реестре будет содержаться подробная информация о подозреваемых в отмывании денег, причинах блокировки счетов и список кредиторов, которые перестали сотрудничать с клиентом. Реестр призван бороться с необоснованными блокировками счетов.
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с чего всё началось
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.Известия28 июля в 17:01
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